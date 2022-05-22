Про це один з російських військових розповів журналістам з CNN.

Солдат звільнився з ЗС рф після перебування на окупованій Херсонщині, і вирішив розповісти про те, що там відбувалося.

Окупант зізнався, що місцеві жителі зустрічали росіян зовсім не як «визволителів», образ яких так хотів створити Володимир Путін.

За словами військового, він окремо запам'ятав випадок з місцевим чоловіком, який намагався прогнати загарбників за допомогою батога. При цьому на очах у нього були сльози.

«Коли ми їхали в бік Херсона і проїжджали село, до нашого конвою вискочив чоловік з батогом і вилаяв нас" Вам п * * да!". Він майже піднявся до нас у кузов, де ми сиділи. У нього були мокрі очі від сліз. Цього я не забуду», - розповів окупант.

Він зізнався, що вони з товаришами по службі боялися місцевих жителів – і не безпідставно.

«Коли ми бачили місцевих, ми напружувалися. Деякі з них ховали зброю під одягом, наближалися впритул і стріляли в нас», - поскаржився російський військовий.

Він також зізнався, що командування не пояснювало їм, що означає Той самий символ «Z», а просто наказувало «малювати "Z" як у Зорро».

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