Українські війська відступили зі Світлодарська і Миронівського для того, щоб уникнути великих втрат.

Про те, що сталося, написав у своєму Телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Раніше стало відомо, що 23 травня українські військові відступили зі своїх позицій у Світлодарську та Миронівському Бахмутського району Донецької області. Як пояснив Андрусів, це було зроблено для того, щоб уникнути оточення ЗСУ противником і не допустити великих втрат.

"Метою було уникнути можливе оточення і значні втрати. Також можливо ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради. Ситуація важка, але не критична. Наших сил сьогодні достатньо", - розповів радник глави МВС.

Він зазначив, що зараз на Бахмутському напрямку українські сили знаходяться в режимі маневреної оборони.

"Це означає, що ми не тримаємося за конкретні населені пункти, а прагнемо завдавати ворогові максимальних втрат зі збереженням наших сил. Це означає, що іноді доводиться відступати від рубежів, що не носять стратегічний характер, щоб уникнути оточення або значних втрат. Тому ніякої зради в цьому немає", - підкреслив Андрусів.

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