Украинские войска отступили из Светлодарска и Мироновского для того, чтобы избежать больших потерь.

О том, что произошло, написал в своем Телеграм-канале советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Ранее стало известно, что 23 мая украинские военные отступили со своих позиций в Светлодарске и Мироновском Бахмутского района Донецкой области. Как пояснил Андрусив, это было сделано для того, чтобы избежать окружения ВСУ противником и не допустить больших потерь.

«Целью было избежать возможное оцепление и значительные потери. Также возможно еще несколько отступлений, для выравнивания фронта. Тоже без предательства. Ситуация трудная, но не критическая. Наших сил сегодня достаточно», - рассказал советник главы МВД.

Он отметил, что сейчас на Бахмутском направлении украинские силы находятся в режиме маневренной обороны.

«Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, не носящих стратегический характер, во избежание окружения или значительных потерь. Поэтому никакого предательства в этом нет», - подчеркнул Андрусив.

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