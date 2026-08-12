Графіки відключення світла у Запоріжжі на 13 та 14 серпня охоплять окремі адреси через планові роботи.

У Запоріжжі українців попередили про графіки відключення світла на 13 та 14 серпня, повідомляє видання Politeka.net.

Планові роботи на електромережах проводитимуть 13 та 14 серпня, через що за окремими адресами електроенергія буде відсутня протягом визначених часових проміжків. Мешканцям будинків, які потрапили до графіка відключення світла у Запоріжжі на 13 та 14 серпня, варто заздалегідь врахувати заплановані обмеження та подбати про заряджені телефони, павербанки й інші пристрої.

За інформацією «Запоріжжяобленерго», у четвер, 13 серпня, планові роботи триватимуть у часовому проміжку з 10:00 до 17:00. У цей період електроенергію тимчасово відключатимуть за такими адресами:

Байди (Чапаєва) — 34а;

Бориспільска (Братська) — 55, 80;

Бориспільська — 57в;

Буковинська (Дегтярьова) — 27–35, 58–66, 70–86, 88;

Гетьмана Скоропадського (Доватора) — 1–65;

Житня (Стасова) — 1, 1а, 5г, 1–79, 81–101;

Зачиняєва — 2, 10, 15, 21, 22Б, 29;

Інженера Веденеєва (Подвойського) — 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22;

Оберегова (Громової) — 1–61, 1а, 2–54, 56–78, 63–99, 82–88;

Ольги Джигурди (Бурденка) — 1–13, 6а, 12а, б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33;

Ольги Кобилянської (Ногіна) — 50, 50а;

Рильського — 1–29, 2–26;

Славутича — 1–51, 2–52, 53, 54–56, 55–81, 60–94, 85–97, 8а, 88, 91, 93;

Талаліхіна — 24–68, 28, 29–79, 61а, 63, 70–84, 78, 81–93;

Тичини — 1, 4, 5–21, 6, 8, 12–20, 24, 25–71, 34, 36, 40–42;

пров. Арабатський — 1–9, 6, 8, 12;

пров. Батуринська (Жигулівський) — 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А;

пров. Джерельний — 6, 17;

пров. Понтонний — 2–8, 7–9.

У п'ятницю, 14 серпня, електропостачання за окремими адресами обмежуватимуть у два періоди. Перша група споживачів залишиться без електроенергії з 09:00 до 17:00. До переліку увійшли:

Аматорська: 40, 46

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Компресорна: 34

Насосна: 15, 17

Павлокічкаська: 46, 48, 49, 51

Посадочна: 29А, 33

Фільтрова: 14, 2

Ще для частини абонентів перерва в електропостачанні триватиме з 09:00 до 15:00. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Арочна: 23, 25, 25б, 27-37, 39, 41, 43

Вербова: 17б, 19-37, 39, 18, 20-38

Шевченка: 43-55, 54-64.

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