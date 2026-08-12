Графіки відключення світла у Вінницькій області на 13 серпня триватимуть багато годин поспіль.

Жителів Вінницької області попереджають про планові графіки відключення світла 13 серпня, пише видання Politeka.net.

Мешканцям населених пунктів, які потрапили до графіка відключення світла у Вінницькій області на 13 серпня, рекомендують заздалегідь врахувати тривалість відключень та подбати про необхідні запаси заряду для мобільних телефонів, павербанків та іншої техніки.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», 13 серпня електропостачання буде тимчасово обмежене в кількох населених пунктах області. У селі Порик світло планують відключити з 09:00 до 17:00. Обмеження торкнуться мешканців будинків на таких вулицях:

Гагаріна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64А, 66, 67, 68, 69, 70, 71А, 74А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90А, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 108, 110, 116, 118, 122, 124

І. Свідерського — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 21

Космонавтів — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 36, 38, 40, 42

Лугова — 35

Молодіжна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27

Надбужна — 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 51, 92

Польова — 1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 33А, 35

Свободи — 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 67, 69, 71, 72А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16

Ювілейна — 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 53

пров. Гагаріна — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Ще одне планове відключення передбачене у селі Широка Гребля. Тут електроенергію обмежуватимуть також з 09:00 до 17:00. До графіка потрапили адреси:

Визволителів — 3, 4, 8, 9, 11, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 35, 39, 41, 43, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 68

Квіткова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 22

Молодіжна — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58

Незалежності — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38

Польова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18

Прибузька — 1, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Промислова — 2, 4

Центральна — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 74А, 75, 75Б, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 89А, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139А, 141, 142, 142А, 142Б, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152А, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174.

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