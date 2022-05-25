Російське командування готується до того, що війна в Україні буде довгою.

Про це в ході прес-конференції розповів прес-секретар Міноборони України Олександр Мотузяник. За його словами, на це вказують дії російських військових.

"Зараз ми спостерігаємо найактивнішу фазу повномасштабної агресії, яку Росія розв'язала проти нашої держави", - підкреслив Мотузняк.

Прес-секретар Міноборони зазначив, що зараз на фронті склалася вкрай складна ситуація.

"Зараз вирішується, мабуть, доля країни", - пояснив Мотузняк.

У той же час він підкреслив, що на першому етапі війни російські війська зазнали стратегічної поразки, після чого були змушені змінити свої цілі.

В даний момент найгарячішими точками став донецький операційний район і Слов'янський напрямок. Там російські окупанти практично не перестаючи використовують артилерію і авіацію, б'ють в тому числі і по житлових кварталах.

"Також Росія зараз шукає певні нові рубежі, звідки і куди вона може наносити ракетні і бомбові удари, в тому числі з території Білорусі і з території Криму. Ці важкі бої, які зараз тривають на Сході, і стануть підсумком цієї війни", - розповів Мотузняк.

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