Про це в ході прес-конференції розповів прес-секретар Міноборони України Олександр Мотузяник. За його словами, на це вказують дії російських військових.
"Зараз ми спостерігаємо найактивнішу фазу повномасштабної агресії, яку Росія розв'язала проти нашої держави", - підкреслив Мотузняк.
Прес-секретар Міноборони зазначив, що зараз на фронті склалася вкрай складна ситуація.
"Зараз вирішується, мабуть, доля країни", - пояснив Мотузняк.
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У той же час він підкреслив, що на першому етапі війни російські війська зазнали стратегічної поразки, після чого були змушені змінити свої цілі.
В даний момент найгарячішими точками став донецький операційний район і Слов'янський напрямок. Там російські окупанти практично не перестаючи використовують артилерію і авіацію, б'ють в тому числі і по житлових кварталах.
"Також Росія зараз шукає певні нові рубежі, звідки і куди вона може наносити ракетні і бомбові удари, в тому числі з території Білорусі і з території Криму. Ці важкі бої, які зараз тривають на Сході, і стануть підсумком цієї війни", - розповів Мотузняк.
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