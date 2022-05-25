Кабінет міністрів вніс зміни до відповідного закону. Тепер перетинати кордон зможуть деякі категорії чоловіків.

Зокрема, виїхати з України зможуть водії, працівники підприємств залізничного транспорту та спортсмени.

Що стосується водіїв, то під час воєнного стану перетинати кордон зможуть ті з них, хто здійснює перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також населення України

Приймати рішення про видачу дозволу на виїзд для цієї категорії буде Мінінфраструктура або військові адміністрації. Водії-чоловіки зможуть перебувати за кордоном не більше 30 днів з дня перетину кордону.

Також зможуть виїжджати з країни водії компаній, що мають транспортні ліцензії. При цьому вони можуть перетинати кордон тільки на транспортному засобі, Повна маса якого становить 3500 кілограмів і більше. Ця категорія водіїв може залишатися за кордоном до 45 днів з моменту виїзду з України.

Також виїжджати можуть залізничники, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, мають дозвіл на виїзд. Рішення про можливість виїзду для них буде прийматися на термін не більше півроку на підставі листа від підприємства залізничного транспорту з обґрунтуванням необхідності виїзду та підтвердженням обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом у період воєнного стану.

Також з України зможуть виїжджати спортсмени, що входять до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; тренери національних команд, спортивні судді та інші фахівці, які беруть участь в організації змагань та підготовці спортсменів.

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