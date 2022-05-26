Журналісти, посилаючись на українських військових, повідомляють-8 травня українські військові дали можливість значній частині сил противника переправитися на південний берег річки, а потім завдали удару. Про це поінформували The New York Times.
"Росіяни хотіли невеликої перемоги. У Києві намагалися, в Харкові пробували — програли. Вони намагалися виграти хоч щось", - сказав в інтерв'ю полковник Дмитро Кащенко, український офіцер, який командував контратакою на понтонному мосту.
За словами полковника Кащенка, підходящих місць для понтонної переправи небагато. На одну з переправ його направили 8 травня, після того як росіяни розгорнули понтони і перекинули солдатів в ліс на ближній берег.
За словами полковника Кащенка, росіяни спішно заклали нові понтони і перекинули бронетехніку, але не змогли прорвати українську лінію оборони. Десятки бронетехніки і піхоти опинилися в пастці і були розтерзані українською артилерією. Українці також вдарили по російським військам, задіяним у мостових роботах на далекому березі.
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На пропозиції здатися росіяни не реагували, багато хто намагався врятуватися, перепливаючи Донець у зворотному напрямку.
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