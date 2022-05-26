26 травня стало відомо про смерть знаменитого українського поета, композитора і виконавця пісень Теодора Кукурузи. У вересні цього року артисту повинно було виповнитися 66 років. Сумну новину повідомили на сайті "Золочів.нет".

Начальниця відділу з культури Золочівської міської ради Марія Мельник зазначила, що невблаганна, безжальна смерть навічно вирвала "щирої душі і високого патріотизму" людину – поета-пісняра, художника слова і пісні.

Про причини смерті в матеріалі не вказано. Відзначається, що від цієї новини сумно, вічна пам'ять. Однією з найвідоміших композицій загиблого музиканта була пісня "День народження у тебе", без якої важко уявити свято українського іменинника.

Теодор Кукурудза – артист, поет, композитор і пісняр. У його творчості понад 380 пісень і 5 збірок пісень: "Повертайтеся до рідних осель, українці!", "Любов від Бога нам дана!", "Сповідь", "Бог! Україна! Любов!", "Для чого ми?". Його композиції часто звучали як музичний супровід історико-патріотичних передач і фільмів.

Він багаторазово виступав перед українською діаспорою в США, Канаді. Їх також виконують народні артисти України, ансамблі Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ.

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