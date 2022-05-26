В одному зі своїх останніх постів він закликав цінувати кожну хвилину свого життя, адже вона безцінна.

На фронті на Донбасі загинув військовий Валерій Гонта, який пройшов оборону Донецького аеропорту і бої на Світлодарській дузі. Про це повідомив медик 14-ї бригади, в якій служив Валерій.

У район траси Бахмут-Лисичанськ, де тривають активні бої, потрапив снаряд. Валерій Гонта отримав серйозні поранення і загинув за кілька хвилин.

У військкомат Гонта пішов у 2014 році, але його не прийняли через стан здоров'я, в дитинстві він хворів на бронхіальну астму. Тоді він пішов у "Правий сектор" і вже в липні опинився на фронті.

Валерій Гонта брав участь у боях за Піски, за Донецький аеропорт. Він місяць провів на диспетчерській вежі, до нього на зв'язок виходив бойовик "Моторола" і говорив, що "відірве йому яйця".

Після боїв за аеропорт Гонта підписав контракт і вступив в перший батальйон 54-ї бригади. Тоді брав участь у боях на Світлодарській дузі. Під час бою зміг винести пораненого бійця з позицій під артилерійським вогнем.

Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. Військовий отримав важкі поранення, глухоту, закриту черепно-мозкову травму, полікістоз печінки і нирок. Однак з початку повномасштабного вторгнення Валерій Гонта пішов на фронт і служив у 14-й бригаді.

В одному зі своїх останніх постів він закликав цінувати кожну хвилину свого життя, вона безцінна. У нього залишилося двоє дітей.

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