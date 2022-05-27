З'явилися подробиці про долю українських військових, евакуйованих з комбінату» Азовсталь " у знищеному рашистами Маріуполі.

Про те, що чекає Захисників України в майбутньому і що відбувається зараз, розповів в ефірі 24 канали секретар РНБО Олексій Данилов.

Він повідомив, що зараз українські бійці, які до останнього захищали Маріуполь і» Азовсталь " знаходяться в окупованій Оленівці Донецької області.

Данилов повідомив, що за наявною у влади інформацією, бійців не катують. Однак, інших подробиць поки не повідомляють.

"Можу підтвердити, що на сьогоднішній день немає застосування тортур або ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі-побачимо, ми стежимо за цим процесом", - заявив Секретар РНБО.

Він також повідомив, що в майбутньому всіх українських бійців повинні будуть обміняти на полонених росіян. При цьому Данилов підкреслює, що не може розкривати деталі цієї операції. Він зазначив, що над звільненням полонених українських бійців зараз працюють люди, які взяли на себе відповідні гарантії.

"Зараз ми молимося, щоб вони були живі і здорові", - заявив Секретар РНБО, додавши, що влада буде по можливості брати активну участь в операції зі звільнення бійців.

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