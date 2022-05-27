В останні дні росія перемістила 50-річні танки Т-62, які були глибоко законсервовані, в зону відповідальності Південного угруповання військ рф. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії в зведенні.
На думку британських розвідників, присутність на полі бою танків Т-62 підкреслює брак в рашистів сучасної боєздатної техніки. Старі танки Т-62 напевно будуть особливо вразливі для протитанкових засобів.
При цьому для ЗСУ це не дуже добре, оскільки на їх знищення теж потрібно витрачати снаряди. А зі снарядами у нас зараз і так все складно, що є причиною тактичних відступів.
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Британська розвідка також зазначає, що на даний момент російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, нещодавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної.
Рф чинить тиск на Сєвєродонецьку "кишеню", однак ЗСУ контролюють кілька секторів і не дають рашистам встановити повний контроль над Донбасом.
Нагадаємо, що армія рф укріплюється, в розвідці назвали нові терміни завершення війни.
Як повідомляла Politeka, Україну попередили про обмеження використання американської зброї.
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