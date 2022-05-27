Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці УПЦ у Фейсбук.

Представники Церкви повідомили, що 27 травня в Києві пройшов Собор УПЦ, за підсумками якого представники УПЦ засудили розв'язану Росією війну, а також висловили незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила з приводу війни в Україні.

"Собор прийняв відповідні доповнення та зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви», - йдеться в заяві представників УПЦ.

Це важливе рішення під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним прокоментував радник глави офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, своїм рішенням члени Собору зруйнували один з міфів Кремля про те, що російські окупанти нібито «борються за православ'я.

"Їхні православні - Московського патріархату - послали їх нафіг...Ця подія метоісторичного масштабу і руйнує один із трендів, який створював особисто Путін...не тільки матеріальну складову і сітку вибили, через яку здійснювалося дуже серйозний вплив, вибили одну з головних ідеологічних скреп, поламали сьогодні, про те, що тут війна йде за православ'я. Тут йде війна за що завгодно, але не за православ'я. Тому що православ'я, представлене великою кількістю парафій, показало жирну дулю і сказало: "хлопці, нам з вами не по дорозі, тому що ви нехороші товариші", - прокоментував те, що трапилося Арестович.

Нагадаємо, безуспішні спроби штурму окупантів і активізація в Білорусі.

Як повідомляла Politeka, Арестович розповів, чим Путін шантажує Європу.

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