Росіяни страждають від своєї власної армії.

Російські військові почали робити масові злодіяння навіть у своїй країні-агресорі. Про це повідомляє СБУ, представивши перехоплення запису розмови окупанта на своїй сторінці у Фейсбук.

На кордоні з Україною Регіон Бєлгород, який використовується в якості перекидів окупантів, значно збільшилася кількість згвалтувань.

"У нас в прокуратурі стільки заяв про зґвалтування... на території Валуйки, Уразово» Вейделівка", - каже дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах рф.

Жінка поскаржилася, що випадки зґвалтування стали частішими з прибуттям російських солдатів з інших регіонів. Вона також додала, що знайомство однієї дівчини з військовими рф закінчилося зґвалтуванням з 15 солдатами.

"Росіяни страждають від своєї власної армії" - укладають в СБУ.

Ми писали, українські війська успішно контратакували в тилу окупаційних сил на кордоні Херсонської області. Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну розповівши радник Голови ВП Олексій Арестович.

Бій стався біля Давидова Броду в бік Миколаєва і Кривого Рогу. В результаті атаки ЗСУ був збитий російський Су-35.

Також, окупанти рушили у бік Кривого Рогу: у Генштабі повідомили, чим закінчився штурм.

Також повідомлялося про дефіцит солі в Дніпрі: жителям розповіли, коли ситуація прийде в норму і що буде з цінами.

Крім того, у Дніпрі масово відключають світло порушникам: майже тисячі скарг.