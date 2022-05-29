Сім'ї окупантів стурбовані тільки тим, хто їм буде заробляти гроші в разі втрати годувальника.

Росіянки вже агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатися додому. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України на своїй сторінці у Фейсбук.

Як інформують в ГУР, Росіянки радять своїм чоловікам писати рапорти і повертатися додому.

Дружина одного з окупантів у розмові агітує того писати рапорт на звільнення з армії. Запевняє, що судове переслідування, яке лякає військових російське командування, не має законних підстав. Мати окупанта підтримала розмову:

"США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші-1200, уява? Це Вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію скасують. Коротше, ж ...( все погано)"»

Мати також поскаржилася, війна може затягнутися надовго, а відбудовувати Україну будуть саме росіяни.

Ми також писали, заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" Регіон до Росії. Про це писати Reuters. Зрадник не виключає проведення референдуму, хоча ще недавно говорив, що в ньому немає необхідності.

"До осені цього не станеться. Ми готуємо адміністративну систему, а потім ближче до наступного року подивимося, як йдуть справи", — розповів Стремоусов про терміни "приєднання" до рф.

Також, путінські війська допустили фатальну помилку: чим для рф обернеться штурм Сєвєродонецька.

Як повідомляла Politeka, ЗСУ вдало контратакували на одному з напрямків, з'явилися дані Генштабу.

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