Як нагадує Politeka.net, День Святої Трійці святкується на 50-й день після Великодня і має 1 день предсвятства і 6 днів посвятства.

У 2022 році Трійця відзначатиметься 12 червня. За українським законодавством якщо вихідний збігається зі святковим або неробочим днем, він переноситься на наступний день після них.

Таким чином, 13 червня, понеділок, повинен був бути вихідним днем. Втім цього року все буде інакше.

Справа в тому, що в період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо він припадає на суботу або неділю.

Відповідні норми містить Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Відповідно, понеділок, 13 червня 2022 року, є робочим днем. Так, наприклад, в НБУ вже уточнили, що банківська система буде працювати в звичайному режимі.

Нагадаємо, в Україні запустять єдину базу вакансій з пропозиціями роботи від державного центру зайнятості та найбільших сайтів з пошуку роботи в країні.

Наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агентств з пошуку роботи. Оновлення ресурсу відбуватиметься в режимі реального часу.

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