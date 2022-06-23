У боях проти російських окупантів загинула подружня пара з Кропивницького Тарас і Ольга Мельстери. Як повідомляє Суспільне, подружжя захищало Україну на Донбасі і загинуло 21 червня. Смерть пари також підтвердила мама Ольги Мельстер Інга Дудник.
"Коли життя змусило їх змінити комп'ютерні мишки на автомат, я намагалася прийняти їх вибір. Коли донька обрізала коси, не тому, що хотіла змінити зачіску, а тому, що заважали носити броніки, мене накрило. А сьогодні я плачу... Тепер захищають з неба. Боляче, дуже боляче", - написала жінка і подякувала Ользі і Тарасу за те, що вони захищали Україну.
Ольга Мельстер була відомим в місті кондитером і займалася виробництвом пряників, на яких малювала казкових персонажів, тварин або святкову символіку.
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Мати Ольги, Інга Дудник є координатором гуманітарного центру в Кропивницькому для допомоги переселенцям. А Людмила Шестакова, мати Тараса, еколог і координатор регіонального кінофестивалю "Docudays UA". Тарас був її єдиною дитиною.
Нагадаємо, шахіст з Дніпропетровщини пожертвував собою в бою з окупантами.
Як Politeka повідомляла, в боях з окупантами полягло двоє друзів з Одещини.
Також Politeka писала, що Харків втратив захисника, який пройшов Майдан і "пекло" на Донбасі.