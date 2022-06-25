Потенційні учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), який цього року замінить традиційне ЗНО, від сьогодні можуть самостійно дізнатися логін і пароль для входу на інформаційну сторінку учасника.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Із 25 червня особам, які створили реєстраційні картки в додатковий період реєстрації та надіслали комплект документів до відповідного регіонального центру, потрібно скористатися спеціальним сервісом «Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022».

Повідомляється, що для отримання логіна та пароля достатньо перейти за посиланням і коректно заповнити поля форми. Варто звернути увагу, що паспорт у вигляді ID-картки не містить серії, тому це поле залишиться порожнім.

Саме на інформаційній сторінці із 8 до 18 липня учасникам потрібно буде підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати із запропонованого переліку населений пункт для проходження додаткової сесії НМТ, а протягом 1–10 серпня надати остаточну інформацію про бажання пройти НМТ у певному місці.

В УЦОЯО також наголосили, що для успішної реєстрації в додатковий період, окрім створення реєстраційної картки, потрібно обов’язково надіслати комплект документів до відповідного регіонального центру. Учасники, які до 27 червня не надішлють комплект реєстраційних документів на вказану електронну адресу, не матимуть змоги взяти участь у НМТ-2022.

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