Так, як повідомляє відомий синоптик Наталка Діденко, на українців чекають і спека, і грози, і похолодання.
«… Зірниці, блискавки, шквали, зливи, навіть смерчі - такі синоптичні герої завтра вийдуть на поклін завершального дня дебютного літнього місяця. 30-го червня сильна спека спостерігатиметься у західних областях України, очікується максимально +30+35 градусів», - попереджає Діденко.
Тим часом у східних областях повітря обіцяє бути значно свіжішим, протягом дня +23+27 градусів.
«У більшості областей України у четвер спека нарешті послабне, до +25+30 градусів. Через значні температурні контрасти, від +35 до +25 градусів, та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями (!) - зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть мілкомасштабні смерчі», - повідомила синоптик.
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У західних областях суттєвих опадів не очікується, пануватимуть сонце та спека.
Що ж стосується столиці, то у Києві 30 червня спека трохи здасть свої позиції. Температура повітря впродовж дня коливатиметься поблизу +28, +29 градусів.
Дощ з грозою - можливий, додала Діденко, проте сильних злив не передбачається.
Нагадаємо, раніше Діденко розповідала, скільки днів ще доведеться терпіти спеку.
Тим часом Укргідрометцентр попередив про температурні гойдалки в липні, якою буде погода.
Також повідомлялось, що у Верховній Раді вирішили, якими мають бути тарифи і що робити з боргами.