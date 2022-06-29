Так, як повідомляє відомий синоптик Наталка Діденко, на українців чекають і спека, і грози, і похолодання.

«… Зірниці, блискавки, шквали, зливи, навіть смерчі - такі синоптичні герої завтра вийдуть на поклін завершального дня дебютного літнього місяця. 30-го червня сильна спека спостерігатиметься у західних областях України, очікується максимально +30+35 градусів», - попереджає Діденко.

Тим часом у східних областях повітря обіцяє бути значно свіжішим, протягом дня +23+27 градусів.

«У більшості областей України у четвер спека нарешті послабне, до +25+30 градусів. Через значні температурні контрасти, від +35 до +25 градусів, та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями (!) - зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть мілкомасштабні смерчі», - повідомила синоптик.

У західних областях суттєвих опадів не очікується, пануватимуть сонце та спека.

Що ж стосується столиці, то у Києві 30 червня спека трохи здасть свої позиції. Температура повітря впродовж дня коливатиметься поблизу +28, +29 градусів.

Дощ з грозою - можливий, додала Діденко, проте сильних злив не передбачається.

Нагадаємо, раніше Діденко розповідала, скільки днів ще доведеться терпіти спеку.

Тим часом Укргідрометцентр попередив про температурні гойдалки в липні, якою буде погода.

Також повідомлялось, що у Верховній Раді вирішили, якими мають бути тарифи і що робити з боргами.