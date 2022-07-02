Укргідрометцентр попередив про одразу декілька небезпечних метеорологічних явищ на території України.

На суботу, 2 липня, в у семи областях України оголосили штормове попередження через погіршення погоди. Синоптики прогнозують грози, град та шквали вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Вдень 2 липня у більшості західних областей грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано в попередженні.

І рівень небезпечності оголошено у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Також 2 липня в Україні, крім Київської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Закарпатської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше експерти Укргрідрометцентру дали прогноз, що цього року в липні середня місячна температура повітря передбачається 21-26° тепла (в Карпатах 17-19°), що на 1,5-2° вище за норму.

При цьому місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), що в межах місячної норми. У південно-західних областях дещо менше за норму.

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