Дощі з грозами у четвер, 7 липня, більш ймовірні у північних, місцями центральних областях, на Одещині та Миколаївщині.

Як пише Politeka.net, про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко.

«Спека ось нещодавно панувала в усій Україні, а вже сьогодні в західних областях, наприклад, спостерігається десь навіть +16+19 градусів! Така вона, атмосфера над нами - як ми щось захочемо, вона одразу записує у блокнотик і виконує побажання. Часом побажань так багато і взаємопротилежні, що не встигає старенька, тому треба набратися терпіння і почекати», - підкреслила Діденко, розповівши про погоду на 7 липня більш детально.

Так, у четвер спека відступатиме й далі - не лише в західних, а й у північних та значній частині центральних областей. Температура повітря буде +22+28 градусів.

«Схід, Південь України та Дніпропетровщина все ще належатимуть спекотній погоді, +30+35 градусів. Дощі з грозами у четвер більш ймовірні у північних, місцями центральних областях, на Одещині та Миколаївщині. На решті території - суха спекотна погода», - розповіла синоптик.

Щоправда, за її словами, опади будуть вкрай нерівномірними. Десь буде сильний дощ, а десь впаде кілька крапель.

«Але все ж температурні контрасти в зоні атмосферного фронту значні - від +16 до +34 градусів, тому при грозах можливі сильні зливи, град та пориви вітру до шквального. Обережні будьте!», - закликала Діденко.

Тим часом у Києві очікується комфортна температура повітря, спека послабне до +24 градусів. Дощ з грозою очіккується цієї ночі та 7 липня вранці, вдень у четвер ймовірність злив менша.

«Надалі температурний фон у багатьох областях України передбачається милосердним, комфортним, на Півдні та Сході послаблення спеки можливе з 10-11 липня», - повідомила Діденко.

Також синоптик запевнила, що спекотна погода ще повернеться.

Нагадаємо, раніше Діденко попередила українців про магнітні бурі.

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