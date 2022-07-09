Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства освіти та науки.

Нині підготовлений проєкт постанови Кабміну щодо відображення відомостей, що містяться в документах про базову середню, повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням мобільного застосунку «Дія».

Крім того, вже зараз завдяки сервісу «Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО» здобувачі освіти та випускники закладів освіти можуть самостійно отримати інформацію про видані ним документи про освіту та дані про навчання. Для цього лише треба мати кваліфікований електронний підпис, а реквізити документів про освіту не потрібні.

дистаційне навчання школа учень віддалено

Інформацію про серію та номер виданих документів про освіту, отриману за допомогою сервісу ЄДЕБО, можна використати для перевірки виданих документів у Реєстрі документів про освіту. Виписка з реєстру може бути корисною для визнання українських документів про освіту для подальшого навчання та працевлаштування за кордоном, зокрема в країнах ЄС.

Популярні новини зараз

Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."

"Його дитини більше немає": кількість жертв обстрілу Кривого Рогу зростає, з'явилися подробиці трагедії

У США порушили питання Калінінграда: "Передавався СРСР не на вічне володіння"

Гряде важка битва: росіяни створюють умови для одночасного наступу на два міста

"Неймовірний скандал": актриси "Дизель шоу" влаштували розбір польотів просто на сцені, відео
Показати ще

"Внутрішньо переміщені особи, особи з тимчасово окупованих територій, а також громадяни України, які перебувають за межами нашої держави, потребують отримання, поновлення або визнання документів про освіту", — наголосили в МОН, обгрунтовуючи необхідність цифровізації держпослуг у сфері освіти.

зно тестування випускники студенти абітурієнти школа

Нагадаємо, нові штрафи запроваджуються в Україні вже з понеділка.

Також повідомлялось, що українці скоро отримають пенсійне посвідчення у новому вигляді.

Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.