Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства освіти та науки.
Нині підготовлений проєкт постанови Кабміну щодо відображення відомостей, що містяться в документах про базову середню, повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням мобільного застосунку «Дія».
Крім того, вже зараз завдяки сервісу «Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО» здобувачі освіти та випускники закладів освіти можуть самостійно отримати інформацію про видані ним документи про освіту та дані про навчання. Для цього лише треба мати кваліфікований електронний підпис, а реквізити документів про освіту не потрібні.
Інформацію про серію та номер виданих документів про освіту, отриману за допомогою сервісу ЄДЕБО, можна використати для перевірки виданих документів у Реєстрі документів про освіту. Виписка з реєстру може бути корисною для визнання українських документів про освіту для подальшого навчання та працевлаштування за кордоном, зокрема в країнах ЄС.
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"Внутрішньо переміщені особи, особи з тимчасово окупованих територій, а також громадяни України, які перебувають за межами нашої держави, потребують отримання, поновлення або визнання документів про освіту", — наголосили в МОН, обгрунтовуючи необхідність цифровізації держпослуг у сфері освіти.
Нагадаємо, нові штрафи запроваджуються в Україні вже з понеділка.
Також повідомлялось, що українці скоро отримають пенсійне посвідчення у новому вигляді.
Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.