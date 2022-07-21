Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила, кому зараз треба передавати показання газового лічильника і як це зробити.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Нафтогазу на сторінці в Facebook, передавати показники лічильника потрібно, як і раніше, місцевому облгазу з 1 по 5 число кожного місяця за номером особового рахунка облгазу.

В компанії також нагадали, що оператори газорозподільної мережі (облгази) – це компанії, що здійснюють доставку газу споживачу. Так, серед їх обов’язків – підключення / відключення блакитного палива, забезпечення якості та тиску газу, реагування на аварійні виклики, усунення аварій та отримання показань лічильників.

«За надання цих послуг клієнт отримує окремий рахунок та сплачує його», - зазначили в Нафтогазі.

Передати показання оператору ГРМ (облгазу) можна одним зі способів: на сайті або в чат-боті облгазу; зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу

«Ви можете як і раніше передавати показники лічильника через сервіс 104.ua», - уточнили в газопостачальній компанії.

Нагадаємо, українцям в "Нафтогазі" повідомили, що робити і куди звератись, якщо не прийшла платіжка за газ.

Також повідомлялось, що Кабінет міністрів встановив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла.

Крім того Politeka.net писала, що мешканців великого українського міста вже попередили, що тепла в їхніх домівках цією зимою не буде.