Верховна Рада України ухвалила закон 7531 про внесення змін до закону України "Про виконавче провадження".

Як передає Politeka.net, депутати заборонили стягнення з фізичних осіб боргів за житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, норма поширюється на послуги у територіальних громадах, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Крім того, заборона стосується стягнення за житлово-комунальні послуги щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи та було знищено чи пошкоджено внаслідок військових (бойових) дій.

Зміни стосуються:

- військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

- військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби;

- члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

- особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв'язок, особи, зниклі безвісти

Підкреслимо, що закон діє на період дії військового стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.

Нагадаємо, в "Нафтогазі" на тлі дефолту повідомили українцям, чи був би тепер у їхніх будинках газ.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів установив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла.

Крім того, Politeka.net писала, що мешканців великого українського міста вже попередили, що тепла в їхніх будинках цієї зими не буде.