Укразалізниця запускає програму евакуації громадян України, які проживають в Криму.

"Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси. Безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, «підйомні» від Укрпошти, та турбота наших залізничників", — заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Посадка громадян України з АР Крим на поїзди Укрзалізниці можлива:

Із Запоріжжя:

до Києва о 18:58

до Львова о 10:15*, 15:30, 19:08,

до Івано-Франківська о 21:34

до Ужгорода о 15:03

Із Кривого Рога:

до Києва о 20:25

до Львова о 15:35*

З Одеси:

до Києва о 21:01

до Рахова о 14:54

до Ужгорода о 15:54

до Львова о 20:45

"Справа в тому, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них. Ми тут всі добре знаємо, як воно, коли поруч лунають вибухи: нікому та ніколи такого не побажаєш", — наголосили в Укразалізниці.

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