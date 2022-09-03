Укразалізниця запускає програму евакуації громадян України, які проживають в Криму.
"Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси. Безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, «підйомні» від Укрпошти, та турбота наших залізничників", — заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.
Посадка громадян України з АР Крим на поїзди Укрзалізниці можлива:
Із Запоріжжя:
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"Справа в тому, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них. Ми тут всі добре знаємо, як воно, коли поруч лунають вибухи: нікому та ніколи такого не побажаєш", — наголосили в Укразалізниці.
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