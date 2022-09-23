У Національному банку України відповіли, яким буде курс долара найближчим часом і чи зростатиме він.

У НБУ стверджують, що міняти фіксований обмінний курс не планується. Таким чином, курс долара залишиться на рівні 36,6 гривні за долар, пише РБК-Україна з посиланням на відповідь Нацбанку.

Так, у Нацбанку запевняють, що підстав для перегляду офіційного курсу немає, а можливостей для забезпечення його фіксації достатньо. Також у НБУ наголосили, що завдяки коригуванню офіційного курсу в липні, калібруванню валютних обмежень та відкриттю "зернового коридору" ситуація на міжбанківському валютному ринку значно стійкіша, ніж раніше - у червні-липні. Крім того, у Нацбанку нагадали про надходження міжнародної допомоги, яка також допомагає утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні для забезпечення курсової стабільності.

Нагадаємо, після відносного затишшя на валютному ринку 21 вересня багато обмінників встановили ціну долара на рівні 44 USDUAH. Пікові значення 22 вересня залишилися в деяких пунктах обміну валют, а в більшості все ж таки відкотилися до значень 43,1-43,4 USDUAH.

У фінрегуляторі уточнили, що коливання на готівковому ринку пов'язані, зокрема, із психологічним фактором на тлі спроб росії залякати Україну мобілізацією.

У свою чергу, історик і оглядач Bloomberg Ніл Фергюсон заявив, що якщо Україна не отримає достатньої фінансової підтримки, їй просто доведеться включити друкарський верстат і спровокувати високу інфляцію.

Вартість відновлення України та її економіки вже сягає близько 349 мільярдів доларів США. Про це йдеться у новому звіті, підготовленому Світовим банком, Єврокомісією та українським урядом.

Нагадаємо, пенсії в Україні масово перерахують із 1 жовтня.

Також повідомлялося, що "ПриватБанк" та "Ощадбанк" оприлюднили важливе повідомлення щодо своєї роботи.

Крім того, Politeka.net писала, що Держбюджет-2023 схвалено - яким буде курс долара і у кого уріжуть зарплати.