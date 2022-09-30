Перегляд та сплата штрафів автофіксації знову доступні у Сервісі державних послуг «Дія».

Про це, як пише Politeka.net, повідомили у сервісі Дія. Зазначається, що до цього момента послуга була недоступна з міркувань безпеки.

«Державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена», - пояснили в «Дії».

Підкреслюється, що в Дії можна переглянути історію штрафів навіть за період, коли послуга була недоступна.

«Обовʼязково перевірте, чи немає у вас несплачених штрафів», - закликали у Сервісі.

Крім того, підкреслюється, що якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, то порушник може про нього навіть не знати. Але це загрожує серйозними наслідками.

Так, несплата штрафу призведе до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки, не випустити за кордон тощо.

Про нові штрафи можна дізнатися завдяки push-сповіщенням у Дії, а сплатити їх вдасться лише за кілька кліків.

«Ви зможете переглянути деталі та сплатити штраф через Apple Pay, Google Pay чи за банківськими реквізитами», - йдеться у повідомленні Дії.

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