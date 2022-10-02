В Україні триває пілотний проєкт, за яким мешканці звільнених територій Херсонщини, які фактично там мешкали на момент деокупації, отримують разову грошову допомогу в розмірі 1200 грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
30 вересня перші такі виплати Укрпошта доставила у Кочубеївку, Пригір’я, Заградівку. Всього допомогу отримають понад 3 тис. осіб.
«Кожен, хто пережив окупацію, отримає 1200 грн допомоги. Допоможемо всім, незалежно від віку», – заявила віце-прем’єрка Ірина Верещук.
Перелік осіб складає ТГ і передає Укрпошті. Подальший графік виплат у буде складатись залежно від формування списків та безпекової ситуації у регіоні.
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Крім того, Мінреінтеграції перерахувало 9,6 млн гривень на виплати українцям, яких звільнили з російського полону. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії росії.
Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після повномасштабного вторгнення рф. Всі вони отримали по 100 тис. грн. Вказана допомога надаватиметься й іншим громадянам України, яких звільнили з полону.
Також повідомлялось, хто має право на компенсацію у разі знищення або пошкодження майна.
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Нагадаємо також, що "Укрпошта" повідомила хорошу новину щодо виплат пенсій.