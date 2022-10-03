Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на заяву віцепрем’єрки Ірини Верещук.
Так, з листопада мешканці щойно звільнених від російських окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн.
Верещук нагадала, яка допомога від держави і благодійників передбачена для мешканців звільнених від ворога міст та сіл. По-перше, це гуманітарна допомога: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму. По-друге, українцям також забезпечать фінансову підтримку.
«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн», - повідомила віцепрем'єрка.
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Нагадаємо, наразі на звільнених від ворога територіях Харківської та Херсонської областей триває пілотний проєкт, відповідно до якого громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.
Нагадаємо, ДСНС з 1 грудня запускає в роботу систему інформування населення про надзвичайні ситуації, зараз вона покриває 67% абонентів.
Також нагадаємо, що ПриватБанк запустив нову функцію.
Крім того, повідомлялось, що Нацбанк попередив про нову небезпечну схему з отриманням грошової допомоги.