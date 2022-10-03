Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на заяву віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Так, з листопада мешканці щойно звільнених від російських окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн.

Верещук нагадала, яка допомога від держави і благодійників передбачена для мешканців звільнених від ворога міст та сіл. По-перше, це гуманітарна допомога: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму. По-друге, українцям також забезпечать фінансову підтримку.

«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн», - повідомила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, наразі на звільнених від ворога територіях Харківської та Херсонської областей триває пілотний проєкт, відповідно до якого громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.

Нагадаємо, ДСНС з 1 грудня запускає в роботу систему інформування населення про надзвичайні ситуації, зараз вона покриває 67% абонентів.

Також нагадаємо, що ПриватБанк запустив нову функцію.

Крім того, повідомлялось, що Нацбанк попередив про нову небезпечну схему з отриманням грошової допомоги.