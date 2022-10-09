Крім того, за окремою програмою деяким дітям надається щомісячна фінансова допомога в сумі понад 5 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Українки, яких було визволено з полону, отримають допомогу від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.

Таке рішення було ухвалене на засіданнях комісії Фонду. Воно стосується 52 українських жінок, що повернулися з полону у межах обмінів військовополоненими з квітня цього року дотепер. Рішення стосовно ще 13 бранок кремля буде ухвалено наступного тижня.

Кожна жінка одноразово отримає на свій банківський рахунок близько 80 тис. грн.

Також у Мінреінтеграції нагадали, що Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького, створений спільно з Урядом Польщі, надає українкам не лише фінансову допомогу. Також він пропонує відпочинково-реабілітаційну поїздку до Польщі та психологічну підтримку жінок, яким довелося страждати в нелюдських умовах в неволі у ворога.

Крім того, ще одна програма Фонду – підтримка українських дітей віком до 18 років, які втратили через війну обох батьків або одного з них, якщо він був єдиним опікуном. Таким дітям надається щомісячна фінансова допомога у сумі понад 5 тисяч гривень. Виплати тривають протягом дії проєкту, тобто до кінця грудня 2022 року.

Також повідомлялось, хто має право на компенсацію у разі знищення або пошкодження майна.

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