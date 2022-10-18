Осінні канікули 2022 в Україні – стало відомо, коли вони почнуться і скільки триватимуть, а також у які дати планується відпустити дітей на відпочинок взимку.

Нагадаємо, що з 1 вересня багатот шкіл в Україні відкрилися, але у зв’язку з постійними атаками з боку окупантів, як ракетними, так і дронами-камікадзе, ситуація змінилася.

Наприклад, у Києві 11 жовтня всіх дітей знов перевели на «дистанційку».

Отже Міністерство освіти визначило рекомендовані дати шкільних канікул у 2022-2023 навчальному році. Так, осінні канікули в Україні для школярів триватимуть з 24 до 30 жовтня. Якщо ж рахувати з початку вихідних, то з 22 жовтня.

У школах з триместровою системою навчання графік шкільних канікул виглядає по-іншому: перші осінні канікули - від 3 до 9 жовтня; другі осінні канікули - від 21 до 27 листопада.

Що ж стосується зимових канікул, то з причин економії енергоресурсів, а також низької температури всередині приміщень, у деяких школах графік відпочинку може бути зміненим. Але наразі відомо, що почнуться вони 26 грудня. Кінець зимових канікул – 8 січня 2023 року.

Отже тривалість новорічно-різдвяних канікул складе 2 тижні.

У школах з триместровою системою навчання мають інший графік канікул взимку. Так,новорічні (зимові) канікули - від 25 грудня 2022 до 8 січня 2023 року, а лютневі канікули будуть від 10 до 19 лютого.

Додамо, раніше ставло відомо, що тисяча опорних шкіл України отримали від ЮНІСЕФ по 3 тис. доларів у гривневому еквіваленті. Ці гроші призначені для підтримки безперервного навчання дітей у поточному навчальному році.

Якщо ж опорний заклад безпосередньо не потребує підтримки, виділені кошти можуть бути використані для однієї із його філій.

Нагадаємо, в Німеччині українські діти страждають від хейту з боку росіян.

Також повідомлялось про вбивство молодої поліцейської біля школи в Чернівцях.

Крім того, Politeka.net писала про кількість вбитих російськими окупантами українських дітей. Ця цифра, на жаль, продовжує зростати.