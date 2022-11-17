Про це повідомили в пресслужбі ПФУ.

Пенсійний фонд у жовтні та листопаді виплатив українцям субсидії за вересень та жовтень, які були призначені органами соціального захисту населення.

Починаючи з 1 грудня 2022 року, ПФУ буде не лише виплачувати, а й призначати житлові субсидії та пільги. При цьому людина може самостійно обрати до якого саме сервісного центру Фонду їй зручно звернутися, незалежно від місця її офіційної реєстрації.

Є кілька способів звернутися за призначенням субсидії:

через вебпортал електронних послуг ПФУ, через мобільний додаток Фонду або через портал Дія;

надіслати документи до органів ПФУ поштою;

звернутися до уповноважених осіб своєї територіальної громади або до ЦНАПу;

надіслати документи через сайт Міністерства соціальної політики України.

При цьому отримувачам, яким субсидія вже була призначена, повторно звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно: визначені органами соцзахисту виплати будуть надходити до завершення опалювального періоду.

Державна допомога на поточний опалювальний сезон буде призначена з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання, якщо споживач комунальних послуг звернеться за нею протягом двох місяців з початку сезону, тобто – не пізніше 15 грудня 2022 року. За зверненнями, які надійдуть після 15 грудня, субсидії призначатимуться з місяця, в якому надійшло відповідне звернення.

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