Про це повідомили в пресслужбі ПФУ.
Пенсійний фонд у жовтні та листопаді виплатив українцям субсидії за вересень та жовтень, які були призначені органами соціального захисту населення.
Починаючи з 1 грудня 2022 року, ПФУ буде не лише виплачувати, а й призначати житлові субсидії та пільги. При цьому людина може самостійно обрати до якого саме сервісного центру Фонду їй зручно звернутися, незалежно від місця її офіційної реєстрації.
Є кілька способів звернутися за призначенням субсидії:
- через вебпортал електронних послуг ПФУ, через мобільний додаток Фонду або через портал Дія;
- надіслати документи до органів ПФУ поштою;
- звернутися до уповноважених осіб своєї територіальної громади або до ЦНАПу;
- надіслати документи через сайт Міністерства соціальної політики України.
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При цьому отримувачам, яким субсидія вже була призначена, повторно звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно: визначені органами соцзахисту виплати будуть надходити до завершення опалювального періоду.
Державна допомога на поточний опалювальний сезон буде призначена з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання, якщо споживач комунальних послуг звернеться за нею протягом двох місяців з початку сезону, тобто – не пізніше 15 грудня 2022 року. За зверненнями, які надійдуть після 15 грудня, субсидії призначатимуться з місяця, в якому надійшло відповідне звернення.
Нагадаємо, у міністерстві зробили важливе уточнення щодо грошової допомоги на новонароджену дитину.
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