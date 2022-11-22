Про це, як пише Politeka.net, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, середа, 23 листопада принесе в Україну паузу в опадах, хіба що вночі на сході очікується невеликий дощ, а у Чернівецькій області вдень.
«А так повсюди хмарно, вогко, слизько, мокро, але без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься близько нуля, вночі підмерзатиме, вдень підтаватиме. У східних областях +3+8, на півдні +7+12 градусів», - розповіла Діденко.
У Києві у середу погода буд переважно без опадів. Вночі температура буде -1-4, вдень близько нуля.
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«На дорогах або слизько, або калюжі, або й одне й друге одночасно. Взуття треба міцне, високе, одежу світлих кольорів краще відкласти на сухішу погоду, бо забризкується дорожною сумішшю немилосердно», - попередила Діденко, порадивши також українцям не забувати ліхтарики і павербенки.
Додамо, що раніше в Україну навідався лютий циклон зі снігом та штормовим вітром.
Українців попередили про сильні снігопади та ожеледицю.
Також повідомлялось, що циклон залишить українців у спокої і погода зміниться.
Також стало відомо, скільки ще місяців доведеться жити українцям у режимі відключення електроенергії.
Так, за базовим сценарієм світло будуть вимикати щонайменше до кінця березня. Але й поганий сценарій.