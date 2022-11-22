Після того, як циклон залишив Україну у спокої наступить невеличка пауза в опадах, але не скрізь.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, середа, 23 листопада принесе в Україну паузу в опадах, хіба що вночі на сході очікується невеликий дощ, а у Чернівецькій області вдень.

«А так повсюди хмарно, вогко, слизько, мокро, але без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься близько нуля, вночі підмерзатиме, вдень підтаватиме. У східних областях +3+8, на півдні +7+12 градусів», - розповіла Діденко.

У Києві у середу погода буд переважно без опадів. Вночі температура буде -1-4, вдень близько нуля.

«На дорогах або слизько, або калюжі, або й одне й друге одночасно. Взуття треба міцне, високе, одежу світлих кольорів краще відкласти на сухішу погоду, бо забризкується дорожною сумішшю немилосердно», - попередила Діденко, порадивши також українцям не забувати ліхтарики і павербенки.

Додамо, що раніше в Україну навідався лютий циклон зі снігом та штормовим вітром.

Українців попередили про сильні снігопади та ожеледицю.

Також повідомлялось, що циклон залишить українців у спокої і погода зміниться.

Також стало відомо, скільки ще місяців доведеться жити українцям у режимі відключення електроенергії.

Так, за базовим сценарієм світло будуть вимикати щонайменше до кінця березня. Але й поганий сценарій.