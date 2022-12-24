Стало відомо, що буде з виплатами грошової допомоги на проживання ВПО в 2023 році.

Як повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції, протягом тижня на гарячу лінію міністерства звернулося багато внутрішніх переселенців, які занепокоєні, що після Нового року їм припинять виплачувати допомогу.

З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене.

«Хочу заспокоїти усіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для поновлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави», – уточнила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

У Мінреінтеграції також нагадали, що для отримання грошової допомоги внутрішнім переселенцям не треба підтверджувати матеріальний стан, адже виплата на проживання не залежить від отриманого доходу та є безстроковою.

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО згадані виплати – це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватися усім внутрішнім переселенцям, без виключення.

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