Мобільний оператор Київстар з 23 березня заблокував деякі номера з кодами для абонентів, як в Україні, так і в роумінгу.

Як повідомляє Politeka, про це інформує офіційний сайт компанії Київстар.

Блокування відбулося через виконання постанов НКЕК та КМУ.

Відповідно до них Київстар продовжує виконувати умови блокування дзвінків на заборонені офіційними розпорядженнями органів державної влади номерні ресурси в Україні (на тимчасово окупованих територіях) та за кордоном.

Так було заблоковано вихідні і дзвінки для абонентів, як в Україні, так і в роумінгу.



Серед українських номерів, які не будуть доступними тільки для дзвінків у роумінгу, – номери із кодами 380800 та 380900, що викликано економічними обставинами: часто номери із цими кодами є платними та оплачуються за значно вищими тарифами.

Заблоковано дзвінки для наступних номерів з кодами.





Нагадаємо, у звичайних випадках вхідні дзвінки у мережі Київстра можуть бути заблоковано, якщо номер тимчасово закритий з ініціативи абонента кодом а також, коли ви перебуваєте в роумінгу, і у вас недостатньо коштів, щоб прийняти дзвінок.





Нагадаємо, Київстар повідомив українцям про нові умови, що змінилося.

Як повідомляла Politeka, головні оператори Київстар, Vodafone та lifecell надали українцям мобільний інтернет у роумінгу.

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