Мобильный оператор Киевстар с 23 марта заблокировал некоторые номера с кодами для абонентов, как в Украине, так и в роуминге.

Как сообщает Politeka, об этом информирует официальный сайт компании Киевстар .

Блокировка состоялась из-за выполнения постановлений НКЭК и КМУ.

Согласно им, Киевстар продолжает выполнять условия блокирования звонков на запрещенные официальными распоряжениями органов государственной власти номерные ресурсы в Украине (на временно оккупированных территориях) и за рубежом.

Так, были заблокированы исходящие и звонки для абонентов как в Украине, так и в роуминге.



Среди украинских номеров, которые не будут доступны только для звонков в роуминге, – номера с кодами 380800 и 380900, что вызвано экономическими обстоятельствами: часто номера с этими кодами платные и оплачиваются по более высоким тарифам.

Заблокированы вызовы для следующих номеров с кодами.





Напомним, в обычных случаях входящие звонки в сети Киевстра могут быть заблокированы, если номер временно закрыт по инициативе абонента кодом, а также, когда вы находитесь в роуминге, и у вас недостаточно средств, чтобы принять звонок.

Напомним, Киевстар сообщил украинцам о новых условиях, что изменилось.

Как сообщала Politeka, главные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell предоставили украинцам мобильный интернет в роуминге.

Также Politeka писала, что делать, если исчезнет интернет и телевидение.