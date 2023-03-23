Как сообщает Politeka, об этом информирует официальный сайт компании Киевстар .
Блокировка состоялась из-за выполнения постановлений НКЭК и КМУ.
Согласно им, Киевстар продолжает выполнять условия блокирования звонков на запрещенные официальными распоряжениями органов государственной власти номерные ресурсы в Украине (на временно оккупированных территориях) и за рубежом.
Так, были заблокированы исходящие и звонки для абонентов как в Украине, так и в роуминге.
Среди украинских номеров, которые не будут доступны только для звонков в роуминге, – номера с кодами 380800 и 380900, что вызвано экономическими обстоятельствами: часто номера с этими кодами платные и оплачиваются по более высоким тарифам.
Заблокированы вызовы для следующих номеров с кодами.
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Напомним, в обычных случаях входящие звонки в сети Киевстра могут быть заблокированы, если номер временно закрыт по инициативе абонента кодом, а также, когда вы находитесь в роуминге, и у вас недостаточно средств, чтобы принять звонок.
Напомним, Киевстар сообщил украинцам о новых условиях, что изменилось.
Как сообщала Politeka, главные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell предоставили украинцам мобильный интернет в роуминге.
Также Politeka писала, что делать, если исчезнет интернет и телевидение.