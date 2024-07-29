Україну облетіла нова трагічна звістка, сталася смертельная катастрофа – з’явилися подробиці, хто став жертвою авіакатастрофи і фото.

Катастрофа літака К-10 Swift приголомшила і тих, хто має відношення до авіації, і звичайних українців.

Жертвою трагедії став 17-річний курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба із Львівщини.

Обставини катастрофи літака К-10 Swift

Як повідомили в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, варія літака сталася під час навчально-тренувального польоту.

«Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.

Керівництво університету всебічно сприяє слідству», - йшлося в повідомленні університету.

Хто загинув при катастрофі літака К-10 Swift

Згодом з’явилися подробиці про загиблого курсанта. Ним виявився 17 річний Юрій Капустенський.

"Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув самбірчанин - курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенський Юрій Ігорович 23.10.2006 р.н.", – йдеться в повідомленні пресслужби Самбірської міської ради.

В Мережі також з’явилися фото загиблого, зовсім юного хлопчини.

Ця звістка глибоко поранила багатьох українців. В соцмережах висловлюють слова співчуття і обурюються, що у такому юному віці вже допускають до штурвалу літаків.

«Перший курс і вже у небо?»,

«Посадили дитину за штурвал, першокурсника, не рано?»,

«Співчуття»,

«Щирі співчуття.Велика втрата молодого хлопчини.. невимовний біль. Світла і вічна пам'ять, шана! Хай світло віковічне світить Юрію у ЦАРСТВІ Небесному»,

«Як жаль, що обривається життя таких юних. Вічна пам'ять, щирі співчуття родині»,

«Вічна пам'ять Юрчику,щирі співчуття родині».

Нагадаємо, що катастрофа літака К-10 Swift сталася у суботу, 27 липня. Причини трагедії встановлюються.

К-10 Swift – це надлегкий літак українського виробництва. Зазначається, що керування літаком дубльоване, з класичними ручками управління і педалями, регульованими по росту обох пілотів.

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