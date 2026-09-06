Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області оформлюється через територіальні органи Пенсійного фонду.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області може призначатися у формі державної соціальної виплати на догляд, повідомляє Politeka.

Отримати її можуть визначені законодавством категорії громадян, які потребують постійної сторонньої підтримки.

Право на таку виплату мають громадяни України, іноземці та люди без громадянства, котрі постійно проживають в Україні. Серед отримувачів також можуть бути біженці, особи з додатковим захистом та громадяни Польщі, які законно перебувають на території держави.

Інформацію про це надає ПФУ.

Окрема категорія — люди з інвалідністю внаслідок війни. Для осіб I групи передбачені одні умови, тоді як представники II та III групи можуть претендувати на підтримку за умови самотності та підтвердженої медиками потреби у постійному догляді.

Допомога також доступна окремим пенсіонерам за вислугу років. Йдеться про громадян з інвалідністю I групи через захворювання, отримане під час служби, а також самотніх осіб, яким лікарсько-консультативна комісія рекомендувала сторонню підтримку.

На державну виплату можуть розраховувати й одинокі малозабезпечені пенсіонери. Для них враховують середньомісячний дохід за попередні шість місяців. Крім того, медичний висновок має підтверджувати необхідність постійної допомоги.

Окремо визначені умови для малозабезпечених людей з інвалідністю I групи та самотніх громадян віком від 80 років, які потребують стороннього догляду.

Для оформлення знадобляться заява, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також реєстраційний номер платника податків. У певних випадках додатково подають декларацію про доходи, висновок ЛКК, документи щодо опікунства чи підтвердження відповідного статусу.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області оформлюється через територіальні органи Пенсійного фонду, виконавчі структури місцевих рад або центри надання адміністративних послуг.

Перед зверненням варто підготувати документи відповідно до конкретної підстави. Перелік паперів може відрізнятися залежно від статусу заявника та необхідності підтвердження догляду.

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