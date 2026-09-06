Увечері 5 вересня в центрі Миколаєва прорвало магістральний водовід діаметром 500 мм. З 23:00 водопостачання припинять на низці вулиць у центрі та в мікрорайоні Соляні.

Відключення води в Миколаєві цієї суботи сталося через аварію на магістральному водоводі. Увечері 5 вересня на перетині проспекту Центрального та вулиці Садової прорвало трубу діаметром 500 мм — значна частина міста може лишитися без водопостачання.

Прорив стався прямо біля підірваного пам'ятника загиблим міліціонерам. Фонтанчики води вибиваються з-під землі, і потік уже затопив значну площу скверу Захисників у самому центрі Миколаєва.

Як повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївводоканал», внаслідок аварії з 23:00 припинять водопостачання на кількох ділянках. Зокрема, без води залишаться вулиця Садова — від вулиці І. Бедзая до Набережної, проспект Центральний — від вулиці М. Морської до 3-ї Слобідської, а також частина мікрорайону Соляні до зупинки «Шкільна».

Водовід, який прорвало, є одним із ключових для центральної частини міста, тому робітники водоканалу поки не називають точних строків завершення ремонту. Якщо для усунення пориву доведеться повністю перекривати подачу, то без води можуть опинитися абоненти не лише в центрі, а й у мікрорайоні Соляні.

Що радять мешканцям

Комунальники рекомендують завчасно запастися питною та технічною водою, особливо мешканцям перелічених вулиць. Уточнити терміни відновлення водопостачання та дізнатися про графік ремонтних робіт можна безпосередньо в «Миколаївводоканалі» або через офіційні канали підприємства.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві через аварію на водопроводі вже затоплювало трамвайні колії. Наразі бригади водоканалу працюють на місці, аби якомога швидше локалізувати порив і відновити подачу води.

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