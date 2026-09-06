Подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільше позначилося на вартості курятини.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі за останній місяць охопило бакалію та м’ясний сегмент, повідомляє Politeka.

Найбільше зросла вартість курячих гомілок — різниця за кілограм сягнула 25 гривень.

Станом на 17 серпня середня вартість кілограма гречки становить 81,20 грн. У липні аналогічний показник дорівнював 74,77.

Найнижчу пропозицію серед наведених магазинів зафіксовано в Metro — 65,90. У Megamarket за кілограм просять 96,50.

Протягом більшої частини періоду показник тримався на рівні 74,57 грн. 15 серпня він піднявся до 77,43, а 17-го досяг 81,20. Загальний приріст від 17 липня склав 6,63.

За двокілограмову упаковку борошна «Хуторок» зараз у середньому просять 74 гривні. У липні середнє значення було 70,96.

У Megamarket актуальний цінник становить 74 грн. Для порівняння, середньомісячний показник Novus у попередньому місяці був 67,92.

Зміна відбулася 11 серпня. До цього моменту значення залишалося на рівні 70,96 грн, після чого зросло до 74. За місяць приріст склав 3,04.

Найбільш відчутна динаміка спостерігається у м’ясній категорії. Кілограм гомілки «Наша Ряба» нині коштує в середньому 142 гривні.

У липні середня вартість становила 124,11. Водночас поточна пропозиція Metro відповідає позначці 142.

Ціна змінювалася протягом серпня кілька разів. Після рівня 107 гривень на початку місяця показник зріс до 120,50, згодом — до 123,05, а 12 серпня досяг 144,55. Через два дні значення скоригувалося до 142.

Отже, подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільше позначилося на вартості курятини. Водночас бакалійні товари також демонструють висхідну динаміку, хоча їхній приріст залишається помірнішим.

Джерело: Мінфін

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