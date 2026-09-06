Житомирська міська рада оприлюднила проєкт плану роботи виконкому на жовтень–грудень 2026 року. У 19-сторінковому документі — житло для переселенців, готовність міста до зими, харчування школярів і перевірка сирен.

Соціальна підтримка у Житомирській області охоплює дедалі більше людей — Житомирська міська рада 3 вересня оприлюднила 19-сторінковий проєкт плану роботи виконкому на жовтень–грудень 2026 року, де окремим блоком прописані житло для ВПО, тепло та харчування дітей.

Як повідомляє Житомир Онлайн, це поки що план: частину питань хочуть розглянути у визначені дати, інші внесли до переліку «при необхідності». З 19 сторінок видання обрало сім пунктів, які найближчі до повсякденного життя містян.

Харчування дітей у школах

Перший жовтневий блок безпосередньо стосується батьків. На 7 жовтня у плані стоїть затвердження мережі садочків, шкіл і закладів позашкільної освіти на 2026/2027 навчальний рік, а також питання про вартість та організацію харчування окремих категорій дітей.

Конкретних сум у документі поки що немає. Але сам факт, що харчування винесли окремим пунктом, робить це засідання одним із тих, за якими батькам варто стежити.

Тепло й тарифи

У жовтні виконком планує розглянути готовність об'єктів Житомирської громади до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років. Окремо в переліку питань, які можуть винести за потреби, є встановлення тарифів на теплову енергію — конкретного нового тарифу в документі поки що немає.

Житло для ВПО та оренда

Житловий блок у документі найбільший. Серед питань — квартирний облік, соціальне житло, тимчасове житло, продовження строків проживання, службові квартири та житло для внутрішньо переміщених осіб.

Окремим пунктом передбачено визначення опосередкованої вартості найму житла в Житомирі у IV кварталі 2026 року. Також виконком за потреби може розглядати дозволи на проживання ВПО у модульних спорудах і продовження строків проживання у тимчасовому житлі.

Соціальні допомоги містянам

У соціальному блоці прописані адресні матеріальні допомоги. Окремими пунктами зазначені допомога на найм житла, підтримка внутрішньо переміщених осіб та компенсація витрат людям, яким потрібно їздити на гемодіаліз.

Також у плані передбачені питання про адресну матеріальну допомогу матері, дружині та батькові загиблого Захисника України.

Що варто знати переселенцям

Документ поки що не містить конкретних сум і не відкриває прийом заяв. Визначено лише орієнтовні дати, коли житлові та соціальні питання можуть винести на виконком: 7 жовтня — мережа закладів освіти й виконання бюджету за дев'ять місяців 2026 року, 2 грудня — проєкт бюджету громади на 2027 рік.

Рішення виконкому публікуються на офіційному сайті Житомирської міської ради. Після ухвалення рішень щодо житла для ВПО переселенцям варто звертатися до департаменту соціальної політики міської ради або до ЦНАП.

Сирени та благодійний забіг

Найдовший блок плану стосується цивільного захисту. На жовтень–грудень передбачені обслуговування, ремонт і підключення електросирен централізованого оповіщення, а в листопаді — комплексна перевірка готовності системи оповіщення з доведенням до населення навчальної інформації.

Крім того, 4 листопада виконком планує розглянути проведення благодійного забігу «Житомирські вертикалі» — торік трейл зібрав понад 600 спортсменів на дистанціях 7, 14 та 26 кілометрів. А на 16 грудня у плані стоять основні завдання цивільного захисту Житомирської громади на 2027 рік.

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