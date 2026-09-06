Подорожчання продуктів у Львівській області найбільше позначилося на вартості винограду та живого коропа, тоді як свинина зросла помірніше.

Подорожчання продуктів у Львівській області охопило одразу кілька категорій продовольства, повідомляє Politeka.

Найпомітніше за аналізований період піднялася вартість фрукту, тоді як м’ясний сегмент продемонстрував значно стриманішу динаміку.

Середня вартість винограду нині становить 324 грн за кілограм. На початку періоду показник був на рівні 262,70. Отже, різниця досягла 61,30 за кг.

При цьому ціна залишалася стабільною на рівні 324 гривні протягом більшої частини відстеження. У липні середній показник у магазинах становив 269,78. Зокрема, в Metro товар коштував 207,90, а в Megamarket — 331,67.

Живий короп зараз коштує в середньому 299,50 грн за кілограм. На початку порівняльного періоду його середня ціна становила 265.

Таким чином, приріст склав 34,50 гривні, або близько 13%. Водночас упродовж більшої частини останніх тижнів показник залишався незмінним.

У Megamarket кілограм живого коропа продають за 299,50 грн. Попередній середньомісячний рівень у цій мережі становив 274,20.

Середня вартість свинини для шашлику становить 244,47 гривні за кілограм. На початку порівняння показник дорівнював 237,57. Різниця — 6,90.

Водночас між торговельними мережами зберігається суттєвий розрив. У Novus кілограм можна придбати за 199 грн, в Auchan — за 234,90, а в Megamarket — за 299,50.

Попередній середньомісячний рівень у чотирьох мережах становив 249,69 гривень. Найнижчу ціну тоді фіксували в Metro — 217,36, найвищу — у Novus на рівні 274,33.

Подорожчання продуктів у Львівській області найбільше позначилося на вартості винограду та живого коропа, тоді як свинина зросла помірніше.

Загальна картина свідчить про нерівномірну зміну вартості продовольства. Найбільший приріст зафіксовано у фруктовій категорії, друге місце посів короп, а свинина продемонструвала найменше зростання. Водночас розбіжності між мережами показують, що кінцева сума покупки залежить не лише від загальної ринкової тенденції, а й від конкретного магазину.

Джерело: Мінфін

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