Запоріжжя входить у зиму 2026-2027 з десятками когенераційних установок, підземними підстанціями та запасом газу. Однак російські обстріли енергетики залишають імовірними періодичні відключення світла в місті.

Графіки відключення світла в Запоріжжі до кінця опалювального сезону ризикують стати звичною практикою: місто готує паралельну систему резервного живлення для котелень, насосних станцій і лікарень, але повністю захистити енергомережу від нових російських ударів неможливо.

Як повідомляє портал «Акцент», вирішальними для проходження зими в Запоріжжі стануть три чинники: інтенсивність російських атак, швидкість завершення енергетичних проєктів і здатність комунальників оперативно ремонтувати пошкоджені мережі. Тож температура повітря — далеко не головний ризик.

Наскільки Запоріжжя готове до опалювального сезону

За даними концерну «Міські теплові мережі», станом на 5 серпня загальна готовність об'єктів теплопостачання становила 63%. До роботи підготували 38 із 57 котелень, 9 із 13 центральних теплових пунктів та 806 із запланованих 1008 кілометрів тепломереж.

Випробування на щільність і міцність пройшли 80% трубопроводів. Під час них виявили й усунули 174 пориви, замінили 3,6 кілометра магістральних і розподільчих мереж, два котли та 664 одиниці запірної арматури. До старту сезону планували оновити ще 1,9 кілометра труб.

Десятки когенераційних установок для міста

Головна відмінність нового сезону — різке збільшення автономних джерел енергії. До Запоріжжя вже доставили 37 когенераційних установок загальною потужністю 62,977 МВт, а до кінця року хочуть запустити 44 установки на 90,598 МВт.

Ці модулі одночасно виробляють електроенергію і тепло, але не розраховані на живлення всіх квартир. Їхнє завдання — тримати в роботі котельні, насосні станції, лікарні, соціальні заклади, школи та аварійні служби. Окремо місто має отримати три блочно-модульні котельні на 22,3 МВт, а з 18 запланованих об'єктів сонячної генерації 11 уже ввели в експлуатацію.

Дві ключові підстанції ховають під землю

Ще один рівень захисту — будівництво двох підземних трансформаторних підстанцій, які мають знизити вразливість обладнання перед потужнішими засобами ураження. Завершити роботи планують у жовтні.

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, ці підстанції є ключовими для міста, а подібне рішення в Україні застосовують уперше. Водночас сотні кілометрів повітряних і кабельних ліній та розподільчі підстанції повністю сховати неможливо.

Чому відключення світла взимку залишаються ймовірними

За червень–серпень енергетики зафіксували понад 1,56 тисячі пошкоджень обладнання внаслідок російських обстрілів — майже вдвічі більше, ніж улітку 2025 року. За три місяці споживачів повторно заживили сумарно 895 тисяч разів, а безпілотники РФ шість разів атакували ремонтні бригади прямо під час робіт, навів дані керівник «Запоріжжяобленерго» Андрій Стасевський.

Це означає, що знеструмлення можливі навіть за достатньої генерації — через пошкоджені лінії або неможливість швидко допустити бригаду до небезпечної ділянки. Наприкінці серпня селища Кушугум і Балабине довелося заживлювати десять разів за один тиждень; в одному випадку між ремонтом і новим знеструмленням минуло лише півтори години.

Чи вистачить газу на опалення

На загальнодержавному рівні запас палива сформований: станом на 28 серпня в підземних сховищах накопичили 14,6 мільярда кубометрів газу — цільовий обсяг базового сценарію досягли на місяць раніше строку. Для запорізьких котелень це знижує ризик дефіциту палива, однак наявність газу не гарантує безперервного опалення, якщо пошкодять електромережі, насоси чи теплотраси.

Три можливі сценарії зими для Запоріжжя

Базовий. Опалення та вода подаються стабільно, світло можуть вимикати за графіками після атак або через дефіцит у загальній енергосистемі.

Опалення та вода подаються стабільно, світло можуть вимикати за графіками після атак або через дефіцит у загальній енергосистемі. Складний. Після ударів виникають локальні аварійні відключення, а котельні, лікарні та насосні станції переходять на когенерацію й генератори.

Після ударів виникають локальні аварійні відключення, а котельні, лікарні та насосні станції переходять на когенерацію й генератори. Критичний. Пряме пошкодження ключових підстанцій чи комунальних об'єктів спричиняє тривалі перебої в окремих районах — тоді розгортають Пункти незламності та додаткові місця обігріву.

Що підготувати родині до зими

У Запорізькій області сформована резервна мережа: станом на лютий 2026 року нараховувалося 425 Пунктів незламності, зокрема 350 на базі державних установ і 75 у приміщеннях бізнесу. Там можна зігрітися, зарядити телефон та отримати базову допомогу. Актуальні адреси радять перевіряти в застосунку «Дія».

Домашній запас води, заряджені павербанки, ліхтарі, необхідні ліки та адреса найближчого Пункту незламності залишаються обов'язковою підготовкою для кожної родини, оскільки гарантувати стабільне проходження зими в прифронтовому місті неможливо.

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