Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 7 по 13 вересня опубліковано: у місті проведуть планові та термінові ремонти електрообладнання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 7 по 13 вересня вже опубліковано: енергетики попередили мешканців міста про планові та термінові ремонти електрообладнання.

Інформацію повідомляє ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Розклад відключень по днях тижня

У понеділок, 7 вересня, з 09:00 до 17:00 плановий та терміновий ремонт проведуть на бульварі Центральному, вулицях Авіаторів, Авраменка, Алмазній, Ангарній, Балка Попівка, Бетонній, Броньовій, Демократичній, Запоріжсталівській, Космічній, Перемоги та проспекті Соборному. Окремо з 09:00 до 16:00 без світла залишаться вулиці Алма-Атинська, Вітряна, Леонтовича, Метрополітенівська та шосе Дніпровське.

У вівторок, 8 вересня, відключення будуть наймасштабнішими: з 06:00 до 21:00 енергетики працюватимуть на вулицях Автозаводській, Академіка Валентина Глушка, Гризодубової, Довженка, Житомирській, Незалежності, Нікопольській, Полтавській, Руставелі, Шевченка та в селищі Балабіне. Також з 08:00 до 17:00 у Балабіному знеструмлять вулиці Абрикосову, Автозаводську, Дніпровську, Запорізьку, Українську, з 09:00 до 17:00 — Автозаводську, Гоголя, Гончара, Магістральну та проспект Соборний, а з 09:00 до 15:00 — шосе Хортицьке.

У середу, 9 вересня, з 09:00 до 17:00 планові роботи охоплять вулиці Абразивну, Архипа Куїнджі, Бочарова, Демократичну, Досягнень, Краматорську, Лассаля, Магістральну, Пархоменка та Футбольну.

У четвер, 10 вересня, з 08:00 до 19:00 без світла будуть вулиці Автозаводська, Академіка Амосова, Благовіщенська, Дніпровська, Запорізька, Поштова, Українська та проспект Соборний. Окремо з 09:00 до 17:00 — Агрономічна, Бетонна, Лассаля, Морфлотська, Руставелі, Шевченка та проспект Моторобудівників, з 09:00 до 16:00 — Антенна та Перемоги, з 10:00 до 17:00 — Алма-Атинська, Артилеристів, Дивізіонна, Леонтовича, Метрополітенівська, Тичини та шосе Дніпровське.

У п'ятницю, 11 вересня, з 08:00 до 19:00 повториться перелік вулиць, що й уранці 10 вересня. Додатково з 09:00 до 17:00 знеструмлять вулиці Акацієву, Архипа Куїнджі, Григорія Вегмана, Сергія Корольова, Сковороди, Яворницького, з 09:00 до 16:00 — бульвар Центральний, вулиці Грушеву, Перемоги, Садову, Чавунну, з 10:00 до 17:00 — Донецьку, Зелену, Набережну, Санаторну та Ювілейну.

Як перевірити свою адресу

Точний перелік будинків за кожною вулицею «Запоріжжяобленерго» публікує в телеграм-каналі t.me/cek_info. Роботи проводяться з метою планового та термінового ремонту електрообладнання, тому час відновлення живлення може незначно зміщуватися.

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