В Україні тривають підпали авто військових, в поліції розкрили нові деталі і показали одного з підозрюваних у цинічному вчинку – хлопцю всього 16 років.

Українські правоохоронні органи розкрили вже понад півсотні фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і викрили десятки осіб, підозрюваних у скоєнні цих злочинів.

Згідно із офіційними дними, оприлюдненими Нацполіцією, найбільше підпалів авто зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові.

На підпал автівок військових погоджуються не тільки підлітки.

«Об’єднує цих людей бажання заробити швидкі і легкі гроші», - розповідав начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський, додавши, що всі аавтомобілі були підпалені на замовлення представників спецслужб РФ.

Зокрема людей вербують через телеграм-канали. Далі із ними зв’язуються анонімні адміністратори і пропонують за грошову винагороду здійснити підпал автомобілів.

Серед тих, кого наразі вдалося затримати з підозрою у підпалі авто – 32-річний фітнес-тренер з Одещини. Він встиг підпалити автівки у трьох містах України.

Інколи тим, хто йде на такий цинічний злочин немає і 18-ти років. Так, поліцейські Київщини спільно з СБУ затримали 16-річного хлопця, який, шукаючи швидкий заробіток, через телеграм-канал погодився на пропозицію представника спецслужби рф палити за винагороду автомобілі ЗСУ.

Встановлено, що хлопцю спочатку дали «тестове» завдання: поклеїти у столиці листівки антиукраїнського змісту.

«Після виконання такого доручення «наставник» пообіцяв винагороду за підпал військових автомобілів. Знайшовши відповідні авто, зловмисник спершу відправив їх фото замовнику. Після погодження хлопець підпалив автівки», - розповіли в поліції подробиці злочину.

Обов'язковою умовою підпалів було фільмування самого процесу. Потім ці кадри мали надалі з’явитися у російських медіа «для створення картинки спротиву мобілізації українців».

Як розповіли в поліції, хлопцю обіцяли перерахувати гроші на його криптогаманець, однак винагороду так і не отримав.

Зазначимо, що інколи до підпалів військових автівок причетні навіть жінки.

Так, у Києві поліція викрила мешканку Чернігівщини з 14-річним сином, які знайшли "додатковий прибуток" знову ж таки через телеграм-канал. Отримаавши замовлення від російських спецслужб палити військові автівки, мати і син прибули до столиці.

Підпал авто військовослужбовців може кваліфікуватися як заподіяння шкоди обороноздатності держави або перешкоджання діям ЗСУ. У випадку настання особливо тяжких наслідків це кваліфікується як тероризм.

За такі дії передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 6 років до довічного увʼязнення.

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