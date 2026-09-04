Новий навчальний рік у школах та ліцеях Дніпра приніс зміни до організації освітнього процесу.

Відключення води в окремих районах Дніпра — не єдина зміна, про яку цього тижня говорять містяни. У школах і ліцеях міста з 1 вересня теж почали діяти нові правила: заклади продовжать водити дітей на музейні уроки, у мережі освіти триває перепрофілювання, а один із ліцеїв запустив пілот профільної освіти.

Деталі нововведень в ефірі «11 каналу» розповіла начальниця управління загальної середньої освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Яковенко, повідомляє «Наше місто».

Музейні уроки та безкоштовні поїздки для школярів

За словами Олени Яковенко, окрім звичайних занять, для учнів і надалі організовуватимуть додаткові культурно-освітні проєкти. Один із них — «Музейні уроки»: діти разом із педагогами можуть відвідувати міські музеї та проводити там заняття.

Серед закладів, із якими співпрацюють школи Дніпра, — художній музей, Музей історії Дніпра, бібліотека Максима Рильського та музей Сідура. Окрім того, школи співпрацюють зі спортивними й мистецькими закладами.

Для таких виїздів місто безкоштовно організовує перевезення дітей. Для цього, зокрема, використовують два автомобілі Ford, які Кельн передав Дніпру як гуманітарну допомогу ще на початку повномасштабної війни.

Перепрофілювання шкіл і ліцеїв: що змінилося в мережі

Цього року в Дніпрі також змінилася мережа закладів освіти. Це пов'язано з перепрофілюванням шкіл і розподілом між початковою та профільною освітою.

Зокрема, ліцей №148 став закладом із навчанням із 5-го до випускного класу, а його початкова школа з дошкільним підрозділом набула статусу окремої початкової школи №146. Так само НВК №122 перетворили на ліцей №122, де навчаються з 5-го по 11-й клас, а школа №60 стала початковою школою з дошкільним підрозділом.

Тобто збільшення кількості юридичних закладів освіти пов'язане не з появою принципово нових шкіл, а саме з процесом перепрофілювання.

Ліцей №97 пілотує нові підходи до профільної освіти

Окремо посадовиця розповіла про ліцей №97. Цей заклад став одним із учасників конкурсного відбору до пілотування нових підходів державного стандарту профільної освіти.

Ліцей №97 розташований у Новокодацькому районі Дніпра, неподалік гімназії №143, яка раніше була пілотним закладом для апробації державного стандарту базової освіти. Тепер частина дітей, які завершили 9-й клас у гімназії №143, переходять до 10-го класу ліцею №97. При цьому заклад і надалі приймає нових учнів.

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