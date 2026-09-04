Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше позначилося на вартості м’ясної продукції, тоді як борошно та консерви змінилися помірніше.

Подорожчання продуктів у Полтавській області відобразилося насамперед на вартості яловичини, тоді як борошно та кабачкова ікра додали до попередніх показників значно менше, повідомляє Politeka.

Найвищий цінник серед представлених товарів має яловичий гуляш. Середній рівень становить 437,63 грн за кілограм. У Megamarket аналогічна позиція коштує 510, Novus пропонує її за 479, а Metro — за 323,89.

Різниця між найдорожчою та найдешевшою пропозиціями сягає понад 186 гривень. Це показує, наскільки суттєво може відрізнятися вартість залежно від торговельної мережі.

Для порівняння, попередній середній показник по яловичині становив 416,95 грн. Таким чином, приріст склав 20,68 за кілограм.

Серед консервованої продукції зміна була меншою. Середня вартість кабачкової ікри становить 104,50 гривні за банку. У доступних даних представлена пропозиція Novus.

Раніше середній показник дорівнював 104 грн. Різниця становить 5, тому зростання тут виявилося помірним порівняно з м’ясним сегментом.

Протягом спостережуваного періоду ціна спочатку трималася на рівні 104 гривні, після чого піднялася до 109 і залишалася на цьому рівні.

Пшеничне борошно «Хуторок» нині має середній цінник 38,50 грн за кілограм. Саме стільки коштує упаковка у Megamarket.

Середньомісячний показник за попередній період становив 35,88 грн. Отже, різниця склала 2,62.

У Novus вказана вартість 33,26 гривні, що майже на 5,24 нижче за пропозицію Megamarket. Така різниця може бути важливою для покупців, які регулярно купують базові бакалійні товари.

Найбільший приріст серед трьох позицій припав на яловичину — 20,68. Далі йде кабачкова ікра з різницею 5 гр та борошно, яке додало 2,62.

Водночас самі цінники у торговельних точках можуть суттєво відрізнятися. Особливо це помітно на прикладі гуляшу: покупцеві варто порівнювати пропозиції перед придбанням, адже різниця між мережами перевищує 180 грн за кілограм.

Загальна картина свідчить, що зміни торкнулися як м’ясної продукції, так і товарів повсякденного попиту. Водночас темпи зростання залишаються різними залежно від конкретної категорії.

Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше позначилося на вартості м’ясної продукції, тоді як борошно та консерви змінилися помірніше.

Джерело: Мінфін

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