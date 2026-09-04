Поїзд Одеса — Житомир за три літні місяці перевіз 155 553 пасажирів й увійшов до переліку найбільш завантажених в Україні. Пряме сполучення зберігається і у вересні, але графік уже відрізняється від того, з яким маршрут запускали.

Поїзд Одеса — Житомир на Житомирщині залишається одним із найбільш затребуваних маршрутів регіону — лише за червень–серпень ним скористалися 155 553 пасажири. Це дозволило рейсу увійти до переліку поїздів із найбільшим пасажиропотоком в Україні.

Такі підсумки літа 2026 року оприлюднила «Укрзалізниця». Загалом за три місяці залізницею проїхали 8,14 млн пасажирів. Для порівняння: торік за той самий період було 8,07 млн, а у 2024-му — 7,94 млн. Тобто пасажиропотік на залізниці зростає другий рік поспіль.

Пряме сполучення між Житомиром і Одесою зберігається і на початку вересня. За актуальним графіком станом на 2 вересня поїзд №148 відправляється з Житомира о 16:40 і прибуває на станцію Одеса-Головна о 08:27 наступного ранку. Час у дорозі — 15 годин 47 хвилин.

У зворотному напрямку склад вирушає з Одеси-Головної о 19:55 і прибуває до Житомира об 11:45. У поточному розкладі рейси Житомир — Одеса зазначені до 7 вересня, а Одеса — Житомир — до 6 вересня.

Графік уже відрізняється від того, з яким маршрут запускали влітку 2025 року. Тоді поїзд із Житомира вирушав о 13:58 і прибував до Одеси о 06:16, а у зворотний бік — о 19:33 та 12:27 відповідно. Нинішні години відправлення та прибуття змістилися, тож пасажирам варто орієнтуватися на оновлений розклад.

Як перевірити розклад перед поїздкою

«Укрзалізниця», підбиваючи літні підсумки, повідомила, що входить в осінь із дещо оновленим графіком. Тому перед конкретною поїздкою наявність квитків і час відправлення радять ще раз звірити в офіційному застосунку перевізника — там дані оновлюються найшвидше.

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