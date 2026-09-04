Відключення світла в Одеській області переходять в аварійний режим — енергетики запровадили мережеві обмеження без визначених графіків через пошкодження магістральних енергооб'єктів після нічної атаки.

Як повідомляє Times.od.UA у компанії «ДТЕК Одеські електромережі» пояснили, що масштабні руйнування залишили частину обладнання непридатною для передачі потрібної кількості енергії. Тож аварійні відключення — вимушений захід, який дає змогу збалансувати навантаження й уникнути серйозних системних аварій.

Чому графіки поки що неможливі

Скласти точні графіки наразі не виходить, оскільки тривалість відключень напряму залежить від рівня споживання. «Наразі спрогнозувати графіки відключень неможливо, оскільки їхня тривалість залежить від рівня споживання електроенергії: що більше навантаження на мережу, то тривалішими можуть бути відключення», — повідомили в ДТЕК.

Електропостачання в регіоні вже відновили, однак обладнання поки що не витримує повного навантаження. Саме тому енергетики просять мешканців відповідально й економно витрачати електроенергію: вмикати лише найнеобхідніші прилади та не запускати одночасно кілька потужних пристроїв — пральні машини, бойлери чи електроплити.

Як дізнатися, чи буде світло за вашою адресою

Актуальну інформацію про відключення за конкретною адресою можна отримати в офіційних ботах Viber та Telegram, а також на сайті «ДТЕК Одеські електромережі» у розділі «Відсутня електроенергія». Дані там оновлюються в міру зміни ситуації в мережі.

Енергетики наголошують: доки мережа працює в аварійному режимі, ситуація може змінюватися швидко, тому офіційні боти та сайт ДТЕК залишаються найнадійнішим джерелом актуальної інформації для мешканців регіону.

Раніше Politeka повідомляла, світла не буде з ранку до вечора: енергетики оприлюднили графіки відключення світла в Одеській області 29 та 30 серпня.