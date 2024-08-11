Після початку повномасштабного військового вторгнення тисячі українських дітей були викрадені, депортовані до Російської Федерації, насильно усиновлені.

Російські війська, примусово переселяючи українськиї дітей без їхньї згоди, брешуть їм, що їхні батьки відмовляються від них, використовувають їх для пропаганди, створюють літні табори для українських сиріт і «патріотичного виховання», а також русифікують їх шляхом всиновлення та надання громадянства. На російських сайтах з усиновлення вже навіть з’явилися оголошення про дітей з України, яких було викрадено.

Згідно із офіційними даними, Росія могла вивезти з України близько 200-300 тисяч українських дітей.

«Насправді масштаби катастрофічні. Тому що Україна звичайно не перша країна, де під час збройного конфлікту, під час війни агресор викрадає дітей. Але якщо ми говоримо про масовість, цинічність цих дій, то мабуть Україна перевершила абсолютно всі країни в цьому напрямку», - заявляла Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук.

Як Росія викрадає українських дітей.

За її словами, мов йде про 200-300 тисяч дітей – точну цифру наразі встановити неможливо, адже частина територій України окупована.

Викрадення росіянами українських дітей набули такого розмаху, що російські політики й чиновники почали шукати їх для «всиновлення».

"Російська влада почала робити піарну кампанію, де стало модно вкрасти українську дитину... Ми почали отримувати інформацію, що представники Державної думи РФ, уряду, керівники регіонального рівня почали шукати собі українську дитину для так званого всиновлення", - розповідав уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Одним з перших таких випадків є історія чиновниці РФ Марії Львової-Бєлової, яка забрала в родину хлопчика з Маріуполя. Також відомо про депутата Держдуми Росії Сергія Миронова, який забрав двох українських дітей і дав їм інші імена. Так Маргарита Прокопенко стала Мариною Мироновою, дитині також змінили місце народження, свідоцтво.

Як Росія викрадає українських дітей.

Що ж до хлопчика Іллі, якого вивезли разом з Маргаритою – його доля до кінця не з’ясована. Під час обстеження в Москві у дитини виявили захворювання.

«Ми припускаємо, що родина Миронова прийняла рішення від нього відмовитись, бо він хворий. Але що далі з хлопчиком ми не можемо встановити… Ми не можемо дізнатися, що з ними сталось і куди його перевезли", - казав Лубінець.

При викраденні дітей росіяни застосовують шість сценаріїв. За словами Дар’ї Герасимчук, батьків дитини вбивають, а її саму вивозять на територію РФ. Ще один сценарій – вилучення дітей безпосередньо з біологічної родини.

Також росіяни відокремлюють дітей від їхніх родин під час так званих фільтраційних заходів.

Створення на окупованих територіях умов непридатних для життя, а потім пропозиції батькам віддати дітей на так зване оздоровлення чи відпочинок, з якого вже нікого не повертають додому – ще один цинічний сценарій викрадення.

Також росіяни переміщують цілі спеціальні заклади, де проживають українські діти. При цьому РФ не дає Україні можливості вивезти дітей на неокуповану територію.

Як Росія викрадає українських дітей.

Також росіяни вигадали ще один спосіб викрадення українських дітей – шляхом встановлення фейкового діагнозу. Насправді здорову дитину вивозять до РФ чи Білорусі, стверджуючи, що «цей діагноз потребує лікування чи реабілітації не вдома».

Інколи викрадених дітей все ж вдається повернути. І у кожного з них своя, подекуди страшна історія пережитого болю, психологічного чи фізичного насильства, примусу.

Станом на червень 2024 з тисяч викрадених Росією дітей повернути вдалося лише 800.

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